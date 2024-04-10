Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

55-летний Майкл Шин, звезда фильмов «Сумерки», «Благие намерения» и десятков других фильмов, рассказал о трудностях отношений с 29-летней актрисой Анной Лундберг. О том, что большая разница в возрасте заставляет его волноваться, он признался в эфире телеканала BBC.

Шин признался, что временами сложно быть рядом с такой молодой женщиной: Лундберг всего на пять лет старше его дочери.

У меня было немного партнерш сильно младше меня. Ни я, ни Анна не искали партнеров по определенным критериям. Мы просто встретились — и все

Майкл Шин актер

Актер добавил, что в начале романа они с Лундберг понимали, что им будет непросто строить отношения. Однако, по его словам, все усилия стоили результата. В то же время актер признался, что разница в возрасте может усложнить воспитание их совместных детей. «Мне грустно думать о времени, которое я не смогу провести с ними в будущем», — добавил он.

До Анны Лундберг у Майкла Шина были романы с Кейт Бекинсейл (она родила его старшую дочь Лили), Рейчел МакАдамс, Сарой Сильверман.

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