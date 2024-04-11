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12:09, 11 апреля 2024Культура

91-летний отец Киркорова расстался с молодой возлюбленной

91-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос расстался с молодой возлюбленной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

91-летний отец эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедрос расстался с возлюбленной, которая была младше его на 47 лет. Об этом сообщает KP.RU.

В свой прошлый день рождения на концерте в Кремлевском дворце Филипп Киркоров рассказал публике, что его отец вступил в отношения с 43-летней женщиной по имени Олеся. По словам приятелей семьи, возлюбленная Киркорова-старшего вместе с дочерью переехала жить к нему и осуществляла круглосуточный уход за родителем исполнителя.

Этой зимой пара сильно поссорилась и Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру. О причинах конфликта пары не сообщается — предположительно, Олеся хотела узаконить отношения с Киркоровым-старшим, с чем он был не согласен.

При этом отмечается, что сейчас Бедрос не одинок: по словам его друзей, он встречается с новой женщиной, которая занимается благотворительной деятельностью и ухаживает за отцом певца. Известно, что новая возлюбленная Киркорова-старшего также моложе его — ей 57 лет.

«И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание», — подчеркнули приятели Бедроса Киркорова.

Ранее стало известно о влиянии «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой на доходы Филиппа Киркорова, принявшего участие в скандальном мероприятии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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