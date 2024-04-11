В российском городе ввели режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС из-за паводка объявлен в городе Абаза в Хакасии

В городе Абаза в Хакасии объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Решение принято в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В понедельник, 8 апреля, в районе Абазы вскрылась река Абакан. На следующий день здесь образовался восьмикилометровый затор из льда, в связи с чем уровень воды в реке поднялся до 335 сантиметров. В дачных обществах «Лесник» и «Черемушки» затопило 14 участков. Наводнение коснулось и дачного поселка «Строитель». В самой Абазе пострадало четыре приусадебных участка.

К 11 апреля вода спала до отметки в 170 сантиметров, однако ситуация может измениться после выпадения осадков в горной местности. Жителей улицы Озерной предупредили о возможной эвакуации. В ближайшие дни на реке Абакан проведут взрывные работы для устранения затора.

В Оренбургской области из-за паводков эвакуировали в общей сложности 7,7 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи детей. Ранее власти сообщили о подъеме воды в реке Урал в Оренбурге. По данным главы Минстроя Ирека Файзуллина на четверг, 11 апреля, уровень воды составляет 10,69 метра. При этом в шести муниципальных образованиях и 14 населенных пунктах Оренбургской области вода убывает.