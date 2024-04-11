Уровень воды в реке Урал продолжил подниматься

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 10 метров 69 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжил подниматься. Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

По словам главы Минстроя, по состоянию на четверг, 11 апреля, уровень воды составляет 10 метров 69 сантиметров.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области из-за паводков эвакуировали в общей сложности 7,7 тысячи человек. В это число входят 1,7 тысячи детей. По данным властей региона, на данный момент спад воды зафиксирован в шести муниципальных образованиях и 14 населенных пунктах Оренбургской области.

10 апреля первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что ночь в города оказалась неспокойной — уровень воды в реке Урал в городе поднялся за ночь почти на полметра.