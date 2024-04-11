Военкоры показали бегство ВСУ из Первомайского

RusVesna опубликовала кадры бегства ВСУ из Первомайского под напором ВС РФ

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) стремительно бежали из Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР) под напором наступления российской армии. Кадры опубликованы Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Выжившие подразделения ВСУ на бронемашинах уносят ноги из Первомайского», — говорится в сообщении.

9 апреля сообщил советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Первомайское. Российские военные водрузили флаг на территории села Первомайское. По его словам, взятие под контроль Первомайского говорит о «динамичном продвижении Российской армии вперед, освобождении территории республики».

В феврале российские военные показали на видео бегство бойцов ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во время освобождения населенного пункта Ласточкино в ДНР.