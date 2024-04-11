Беспилотник ВСУ атаковал аэропорт в российском регионе

Mash: дрон ВСУ атаковал аэропорт Липецка в ночь на 11 апреля

В ночь на 11 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Международный аэропорт Липецка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, долететь до цели дрону не удалось — он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание больницы в селе Доброе. Начавшийся пожар быстро потушили.

Согласно имеющейся у канала информации, летательный аппарат был запущен с территории Сумской области Украины. По данным из открытых источников, расстояние от Доброго до украинской границы составляет примерно 350 километров.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 апреля ВСУ атаковали сразу шесть российских регионов. Беспилотники были сбиты и Липецкой, Курской, Тамбовской, Белгородской и Брянской областях. Помимо этого, два дроны были уничтожены над Мордовией — этот регион подвергся атаке впервые за все время проведения специальной военной операции.