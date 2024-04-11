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17:44, 11 апреля 2024Из жизни

Бывшие лучшими друзьями и разлученные собака и сорока воссоединятся

В Австралии разлученные собака и сорока воссоединятся благодаря премьер-министру

Фото: Rajnish71 / Wikimedia

В Австралии разлученные лучшие друзья — сорока и бойцовский пес — воссоединились благодаря вмешательству политика. Об этом сообщает The Telegraph.

Пара из штата Квинсленд с 2021 года вела аккаунт в соцсетях, в котором выкладывала фото и видео со своими стаффордширским терьером Пегги и сорокой Молли. В роликах сорока и собака играли и гуляли вместе, явно наслаждаясь обществом друг друга. Число поклонников необычных лучших друзей постоянно росло. Хозяева героев аккаунта Джульет Уэллс и Рис Мортенсен никогда не планировали заводить сороку. Уэллс нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом.

На аккаунт Молли и Пегги наткнулась зоозащитница Кэт Коукс, которая занимается спасением незаконно одомашненных животных. Коукс подала несколько жалоб в Департамент по охране окружающей среды, и 1 марта его представители забрали Молли, поскольку у Уэллс не было разрешения на содержание птицы. Когда женщина рассказала о произошедшем подписчикам, они начали кампанию в поддержку пары. Их поддержал даже премьер-министр Квинсленда Стивен Майлз.

Политик взял ситуацию под контроль и связался с Департаментом по охране окружающей среды, чтобы помочь вернуть Молли домой, поскольку эксперты пришли к выводу, что она не сможет вернуться в дикую природу. «Сегодня утром департамент сообщил мне, что пара может получить соответствующую лицензию. Теперь с ними будет работать команда специалистов, чтобы помочь с этим. Это хорошая новость, которая означает, что Молли очень скоро сможет вернуться домой. Я поговорил с Рисом и Джульеттой и заверил их, что Молли в отличном настроении и получает хороший уход», — сообщил Майлз 10 апреля.

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Уэллс и Мортенсен выразили свою признательность премьер-министру и с нетерпением ждут, когда все проволочки с документами будут улажены, чтобы забрать Молли домой.

Ранее незаконно поселивший у себя дома 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. Американец в течение нескольких десятилетий ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне.

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      Антонина Черташ
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