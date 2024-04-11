Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить жизнь самоубийством

Бывший вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас, которого задержали в посольстве Мексики, предпринял попытку самоубийства. Об этом рассказал бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа в соцсети X.

Он сообщил, что Гласа удалось спасти, но сейчас он объявил голодовку. «Мы возлагаем на [президента Эквадора] Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», — заявил Корреа. Он обвинил главу государства в совершении преступления, квалифицируемого статьей 125 УК.

Ранее эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство для задержания Гласа. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил разорвать дипломатические отношения с Эквадором.