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00:16, 11 апреля 2024Мир

Бывший вице-президент Эквадора пытался покончить жизнь самоубийством

Бывший вице-президент Эквадора Глас пытался совершить суицид
Хорхе Глас

Хорхе Глас. Фото: Daniel Tapia / Reuters

Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас, которого задержали в посольстве Мексики, предпринял попытку самоубийства. Об этом рассказал бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа в соцсети X.

Он сообщил, что Гласа удалось спасти, но сейчас он объявил голодовку. «Мы возлагаем на [президента Эквадора] Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», — заявил Корреа. Он обвинил главу государства в совершении преступления, квалифицируемого статьей 125 УК.

Ранее эквадорская полиция ворвалась в мексиканское посольство для задержания Гласа. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

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      Марина Совина
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