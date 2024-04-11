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15:40, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

Во Владикавказе ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины мужчину

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Во Владикавказе сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Алтайского края, который хотел уехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по РСО-Алания.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статьям 30, 275 («Покушение на госизмену») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, молодой человек был против проведения специальной военной операции, поэтому подал заявку на вступление в состав одного из вооруженных формирований, входящих в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Далее он скачал пошаговую инструкцию, как добраться до своего места службы. В декабре 2023 года россиянин приехал во Владикавказ, чтобы оттуда добраться до Грузии, а дальше до Украины.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего военного Армии обороны Израиля, который хотел воевать на стороне ВСУ.

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