Геймеры пожаловались на процессоры Intel из-за сбоев

TechRadar: геймеры рассказали о сбоях ПК на базе новых процессоров Intel

Владельцы игровых компьютеров на базе процессоров Intel рассказали о сбоях и прочих проблемах. Об этом сообщает издание TechRadar.

Авторы медиа выяснили, что чаще всего пользователи жаловались на процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколений. По словам многих геймеров, в последнее время стали возникать проблемы во время запуска игр. Особенно часто появляется ошибка, что процессору недостаточно памяти, хотя системные отчеты говорят об обратном.

Журналисты издания Wccftech также заметили, что из-за проблем новых процессоров Intel геймеры в Южной Корее начали сдавать их обратно в магазины и покупать альтернативные варианты на AMD. «Процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения — одни из самых "безумных" чипов, которые мы когда-либо видели», — заявили авторы. По их словам, новые процессоры имеют рекордно высокую частоту работы и отличаются крайне высоким энергопотреблением.

В материале говорится, что решить проблему можно ручным понижением частоты работы процессоров. Однако журналисты отметили, что купившие дорогие устройства Intel геймеры хотят получить от них максимум производительности. Также многие пользователи не знают, как перенастроить свое оборудование. В Intel заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением.

Ранее пользователи Reddit пожаловались на подсветку своих компьютеров, которая нанесла урон видеокарте. Оказалось, что лампы RGB-подсветки ПК из-за УФ-излучения может прожечь внутренние компоненты.