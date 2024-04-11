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21:40, 11 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко поддержал позицию России по урегулированию конфликта на Украине

Александр Лукашенко поддержал позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск абсолютно поддерживает позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о возможной потребности в создании санитарной зоне в приграничных с Россией регионах Украины. Политик заявил, что Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной.

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