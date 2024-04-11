Лукашенко поддержал позицию России по урегулированию конфликта на Украине

Александр Лукашенко поддержал позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск абсолютно поддерживает позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о возможной потребности в создании санитарной зоне в приграничных с Россией регионах Украины. Политик заявил, что Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной.