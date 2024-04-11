Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По сообщению канала, вместе с Лукашенко в Москву отправилась первая белорусская участница космического полета Марина Василевская.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят тему развития сотрудничества двух стран, в переговорах будет рассмотрена региональная и международная обстановка, координация действий России и Белоруссии по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

12 апреля у лидеров стран планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, где будут подведены итоги состоявшейся миссии на Международную космическую станцию (МКС).