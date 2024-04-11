Лукашенко прокомментировал идеи Путина по мирной инициативе с Украиной

Лукашенко: идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у военных ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского коллеги Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине», — подчеркнул белорусский глава.

Лукашенко заверил Путина, что «готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении».