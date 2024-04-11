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13:07, 11 апреля 2024Россия

Минобороны отчиталось об ответе на попытки ударов ВСУ по объектам энергетики

Минобороны России отчиталось о нанесении ударов по объектам ТЭК Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Удар был нанесен в ответ на попытки противника атаковать российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщили журналистам в Минобороны.

Там уточнили, что российские военные поразили цели оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Все цели ударов были достигнуты.

«В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности,сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — отчитались в министерстве обороны.

В ночь на четверг, 11 апреля, из зоны СВО поступали сообщения о мощном ударе по объектам инфраструктуры. Так, в Николаевском подполье заявляли, что Россия нанесла мощный удар, предположительно, по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) под Киевом — одной из крупнейших на Украине и самой мощной в Киевской области. Украинские СМИ также сообщили, что на Украине были повреждены объекты инфраструктуры в четырех областях. Так, в Харькове и области было зафиксировано не менее 10 ударов по критической инфраструктуре. Кроме того, прилеты были в городе Стрый в Львовской области. Взрывы раздавались также в Ивано-Франковской и Волынской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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