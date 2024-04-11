ВС России нанесли удар по самой мощной в Киевской области Трипольской ТЭС

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар, предположительно, по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) под Киевом — одной из крупнейших на Украине и самой мощной в Киевской области, сообщили в Николаевском подполье.

Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС Сергей Лебедев координатор Николаевского подполья

Позже в соцсетях начало распространяться видео, на котором, предположительно, запечатлен пожар на Трипольской ТЭС. В украинских пабликах также утверждали, что после прилетов по Киевской области перекрыта дорога Обухов-Украинка, где как раз расположен этот крупный энергообъект.

Председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота сообщил, что Трипольская ТЭС после пожара оказалась полностью уничтожена. По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Идут работы по локализации огня.

Утром в четверг, 11 апреля, власти сообщали о прилете. «В Киевской области ракеты и дроны поразили объект инфраструктуры, там сейчас тушат пожар», — говорилось в сообщении. Позже мэр Украинки в Киевской области призвал жителей плотно закрыть окна в своих домах, зарядить все устройства и сделать максимальные запасы воды.

Российской атаке подверглись сразу несколько областей Украины, прилеты зафиксированы по крупным энергообъектам

Утром 11 апреля украинские СМИ сообщили, что на Украине были повреждены объекты инфраструктуры в четырех областях. Так, в Харькове и области было зафиксировано не менее 10 ударов по критической инфраструктуре. Кроме того, прилеты были в городе Стрый в Львовской области (восемь ракет). Взрывы раздавались также в Ивано-Франковской и Волынской областях.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области. Без света остались два района Николаевской области. В Харьковской области в результате прилетов по поселку Эсхар, куда попало восемь ракет, не работают ТЭЦ и ГРЭС.

В Львовской области ракетным ударом поражены ТЭЦ и скопление «бандеровцев» в городе Стрый. Всего, по словам Лебедева, было зафиксировано пять ракет.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кроме того, в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар по энергетическому объекту, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову. «Погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — указал координатор подполья.

«Нафтогаз» Украины сообщил об обстреле подземных хранилищ газа

Под обстрел, по сообщению пресс-службы компании «Нафтогаз», также попали два подземных хранилища газа. В компании при этом указали, что хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

По всей территории Украины утром 11 апреля действовала воздушная тревога.

В этот же день в ходе выступления в Верховной Раде Украины командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Содоль указал, что украинские военные держат оборону из последних сил. В связи с этим, по его словам, парламент должен принять законопроект об ужесточении правил мобилизации. Тогда же Верховная Рада приняла закон о мобилизации, за что выступили 283 народных депутата из 351.