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10:09, 11 апреля 2024Бывший СССР

После российского удара в Николаевской области без света остались два района

Два района Николаевской области остались без света после удара ВС России

Фото: Rebecca Peterson-Hall / Unsplash

Два района Николаевской области остались без света после удара Вооруженных сил (ВС) России по селу Михайло-Ларино. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино, где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигиревским районами остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП (Николаевского авиаремонтного предприятия — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Днем ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по подстанции в селе Михайло-Ларино, расположенном на востоке от Николаева. Как отмечал Лебедев, в результате атаки из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт, а в области начались перебои со светом.

Впоследствии полностью без света остался город Николаев. Кроме него также была обесточена половина области.

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      Александр Курбатов
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