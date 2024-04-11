После российского удара в Николаевской области без света остались два района

Два района Николаевской области остались без света после удара ВС России

Два района Николаевской области остались без света после удара Вооруженных сил (ВС) России по селу Михайло-Ларино. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По другим сообщениям, был повтор в Михайло-Ларино, где вчера погасили распределительную станцию и Баштанский со Снигиревским районами остались без света. Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП (Николаевского авиаремонтного предприятия — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Днем ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по подстанции в селе Михайло-Ларино, расположенном на востоке от Николаева. Как отмечал Лебедев, в результате атаки из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт, а в области начались перебои со светом.

Впоследствии полностью без света остался город Николаев. Кроме него также была обесточена половина области.