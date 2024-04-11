Подполье заявило об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области

Координатор подполья: после удара по поселку Эсхар не работают ТЭЦ и ГРЭС

После удара по поселку Эсхар в Харьковской области, куда попало восемь ракет, не работают ТЭЦ и ГРЭС. Об этом заявил

координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

«В поселке находятся ТЭЦ-2 и ГРЭС-2. Этим объектам досталось восемь прилетов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба», — сказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Харькову, отметив, что агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По его словам, целями были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий (ЖБИ).