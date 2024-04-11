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10:10, 11 апреля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе по поселку Эсхар в Харьковской области

Координатор подполья: после удара по поселку Эсхар не работают ТЭЦ и ГРЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После удара по поселку Эсхар в Харьковской области, куда попало восемь ракет, не работают ТЭЦ и ГРЭС. Об этом заявил
координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

«В поселке находятся ТЭЦ-2 и ГРЭС-2. Этим объектам досталось восемь прилетов. На данный момент сказать о состоянии объектов сложно, но не работают оба», — сказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Харькову, отметив, что агентура насчитала 16 «прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По его словам, целями были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий (ЖБИ).

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      Семен Александров
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