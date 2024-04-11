Командующий ВСУ заявил об обороне из последних сил

Командующий ОС ВСУ Содоль: украинские военные держат оборону из последних сил

В ходе выступления в Верховной Раде командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Содоль заявил, что украинские военные держат оборону из последних сил. Фрагмент его выступления опубликовал украинский депутат Жан Беленюк в Telegram.

«Мы держим оборону из последних сил», — сказал военачальник, отметив, что в связи с этим парламент должен принять законопроект об ужесточении правил мобилизации.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Как рассказал депутат Ярослав Железняк, за принятие проекта выступили 283 народных депутата из 351. По его словам, новый проект предполагает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение от нее.

В среду, 10 апреля, министерство обороны Украины объяснило исключение положения о демобилизации из закона о мобилизации сложившейся на фронте ситуацией. По словам представителей ведомства, в настоящее время Киев отмечает наступление российской армии практически по всей линии фронта, в связи с чем ослабить ВСУ «сейчас нельзя».