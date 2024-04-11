На Украине сообщили об обстреле двух подземных газохранилищ

«Нафтогаз» сообщил об обстреле двух подземных газохранилищ на Украине

На Украине под обстрел попали два подземных хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз» в Telegram-канале.

Уточняется, что ПХГ были атакованы 11 апреля. Согласно заявлению компании, хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что был нанесен ракетный удар по городу Старый в Львовской области. В результате поражена местная теплоэнергоцентраль.

11 апреля в нескольких украинских регионах раздались взрывы. Речь идет о Львовской, Волынской, Харьковской, а также об Ивано-Франковской областях. Кроме того, о взрывах сообщалось в Киевской области. По всей территории Украины действовала воздушная тревога.