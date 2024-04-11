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12:06, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Названа возможная причина обысков у популярного российского блогера

Возможной причиной обысков у блогера Портнягина мог стать долг по налогам
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Кадр: amoCRM [RU]

Возможной причиной обысков у популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина могла стать задолженность по налогам. Эту версию называет издание Baza в Telegram.

Утверждается, что Портнягин должен заплатить налоги на сумму более 62 миллионов рублей.

По данным издания, предприниматель не согласен с названной суммой. Отмечается, что он пытается оспорить ее размер.

О том, что в компаниях Портнягина прошли обыски, стало известно ранее 11 апреля. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов зашли в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia.

В октябре 2023 года сообщалось, что в Club 500 произошли массовые задержания. Работникам заведения не давали покинуть здание в течение трех часов. Позже стало известно, что полицию вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский.

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