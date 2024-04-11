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09:06, 11 апреля 2024Россия

Названо число подтопленных в Оренбурге домовладений

Мэр Салмин: в Оренбурге подтоплено свыше 3,6 тысячи дворовых территорий

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Оренбурге из-за паводка оказались подтоплены более 3,6 тысячи дворовых территорий и более 2 тысяч домовладений. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин, его цитирует ТАСС.

Глава города в Оренбургской области охарактеризовал обстановку как сложную, подчеркнув, что непростая ситуация складывается возле ЖК «Гранд Парк» и «Дубки». Новых подтопленных районов, по его словам, не появляется, однако растет уровень воды.

В Оренбургской области сложилась самая сложная обстановка из-за паводков — там действует режим ЧС федерального характера. Потоп затронул более 12 тысяч домов, из региона эвакуировали почти восемь тысяч человек. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске, под водой скрылась часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.

Кремль, комментируя ситуацию с паводками в регионах России, заявил, что прогноз по дальнейшей ситуации неблагоприятный. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, требует энергичных усилий от местных властей. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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