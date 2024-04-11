Обнаруженный росгвардейцами схрон с оставленным оружием ВСУ попал на видео

В ДНР бойцы Росгвардии нашли и уничтожили схрон с оружием, оставленный ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили и уничтожили тайник с оружием, оставленный военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении. Тайник попал на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как бойцы Росгвардии выкапывают оружие и боеприпасы, а затем подрывают.

По данным ведомства, из тайника извлечено пять автоматов Калашникова (АКС-74), 12 запалов для гранат ударно-дистанционного запала (УДЗ), 2 ручные гранаты (РГН), тротиловые шашки, а также взрывчатое вещество, предположительно тротил. Все взрывоопасные предметы были уничтожены на месте накладным зарядом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с оружием и боеприпасами ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.