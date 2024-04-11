Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:13, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер высказался о прошедших у него обысках

Блогер Портнягин заявил, что оплатит налоги в 64 миллиона без решения суда
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Кадр: Трансформатор / YouTube

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин высказался о прошедших у него обысках и заявил, что намерен оплатить налоги без решения суда. Его комментарий приводит РЕН ТВ в Telegram.

Портягин отметил, что не будет дожидаться решения суда. Он пообещал оплатить все долги по налогам, общая сумма которых составила около 64 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что возможной причиной обысков у блогера стала его налоговая задолженность в размере более чем 62 миллионов рублей. Отмечалось, что Портнягин хотел оспорить названную сумму.

11 апреля стало известно, что в компаниях Портнягина прошли обыски. Правоохранители пришли в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, принадлежащие инфлюэнсеру.

В октябре 2023 года сообщалось о массовых задержаниях в бизнес-клубе Портнягина. Сотрудников Club 500на протяжении трех часов не выпускали из здания. Позднее стало известно, что полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощные удары по энергообъектам Украины. Уничтожена одна из крупнейших ТЭС

      Допрос взятого в плен украинского солдата попал на видео

      Одна деталь во внешнем виде Джессики Симпсон на новых фото напугала фанатов

      Россиянка сбила четверых школьников на пешеходном переходе

      Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Раскрыта польза черного и других сортов чая

      Раскрыта правда о необходимости восьмичасового сна для здоровья

      Эксперт по этикету объяснила нежелание мужчин уступать место в транспорте

      На популярного российского блогера завели уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше