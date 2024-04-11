Популярный российский блогер высказался о прошедших у него обысках

Блогер Портнягин заявил, что оплатит налоги в 64 миллиона без решения суда

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин высказался о прошедших у него обысках и заявил, что намерен оплатить налоги без решения суда. Его комментарий приводит РЕН ТВ в Telegram.

Портягин отметил, что не будет дожидаться решения суда. Он пообещал оплатить все долги по налогам, общая сумма которых составила около 64 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что возможной причиной обысков у блогера стала его налоговая задолженность в размере более чем 62 миллионов рублей. Отмечалось, что Портнягин хотел оспорить названную сумму.

11 апреля стало известно, что в компаниях Портнягина прошли обыски. Правоохранители пришли в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, принадлежащие инфлюэнсеру.

В октябре 2023 года сообщалось о массовых задержаниях в бизнес-клубе Портнягина. Сотрудников Club 500на протяжении трех часов не выпускали из здания. Позднее стало известно, что полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский.