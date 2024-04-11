Пытавшаяся отравить мужа-пилота с помощью кофе жена признала свою вину

Жительница США призналась в попытке отравить мужа-пилота, добавив хлор в кофе

В США жительница штата Аризона признала вину в попытке отравить мужа при помощи хлора и отбеливателя, добавленных в кофе. Об этом сообщает New York Post.

В июне 2023 года пилот ВВС США Роби Джонсон впервые заметил, что у кофе, который готовила для него жена Мелоди, появился странный привкус. В это время супруги находились в состоянии развода. Спустя две недели после этого открытия он приобрел набор для проверки состава воды в бассейнах и обнаружил, что в его напитке повышен уровень хлора.

После этого мужчина стал следить за женой с помощью скрытой камеры и обнаружил, что она добавляла в его кофе некое вещество. 18 июля 2023-го он предъявил полицейским кадры, на которых видно, что Мелоди Джонсон добавляет отбеливатель в кофемашину перед включением. Женщину арестовали.

Бывший муж считает, что она пыталась расправиться с ним, чтобы получить выплаты как вдова военнослужащего. Кроме того, у семьи имелась недвижимость на Филиппинах. Изначально Мелоди Джонсон обвинили в покушении, однако она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по менее тяжким статьям.

Приговор женщине вынесут 10 мая. Она может получить до двух лет тюрьмы, однако отмечается, что она имеет шанс освободиться в зале суда, так как минимальный срок заключения по новым статьям равняется четырем месяцам, которые она уже отбыла за время следствия. Женщину держали в тюрьме с начала расследования, так как у суда были подозрения, что она может сбежать за границу.

Ранее сообщалось, что жительница Китая попыталась отравить беременную коллегу, чтобы помешать ей уйти в декрет. По словам женщины, она не справлялась с возросшей нагрузкой на работе.