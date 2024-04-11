Владимир Путин назвал паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии без России

Президент России Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

Политик назвал конференцию паноптикумом. По его словам, Россию не захотели приглашать, при этом западные страны считают, что «и без нас ничего решить невозможно». «А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», — подчеркнул он.

Российский лидер заявил, что Москву не приглашают на конференцию, но при этом обвиняют в отказе от переговоров. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, назвав встречу «сходкой» по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

