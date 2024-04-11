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16:15, 11 апреля 2024Мир

Захарова заявила об отказе России от участия в «сходке» по Украине в Швейцарии

Захарова: Россия не будет участвовать в сходке по «формуле» Зеленского

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия не будет участвовать в сходке по «формуле» Владимира Зеленского, которая планируется в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально. (...) Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что Швейцария утратила нейтральный статус, необходимый для переговорной площадки. Она подчеркнула, что странам Запада необходим не мир, а лишь перемирие на Украине.

Ранее депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что проведение мирной конференции по Украине без России абсурдно и противоречит самой идее мира, так как для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон. Он также добавил, что присоединение Берна к санкционной политике противоречит самой идее нейтрального статуса.

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      Максим Габриелян
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