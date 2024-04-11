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13:17, 11 апреля 2024Мир

В Швейцарии раскритиковали проведение конференции по Украине без России

Депутат Меттан: проведение конференции по Украине без России абсурдно

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Проведение мирной конференции по Украине без России абсурдно и противоречит самой идее мира, так как для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон. Об этом заявил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан, передает ТАСС.

«Мы видим, что Швейцария попала в ловушку своих противоречий. [Швейцария] много потеряла в том, что касается доверия к ней — не только в глазах России, но и в глазах всех неевропейских и незападных государств», — рассказал политик.

Меттан добавил, что присоединение Берна к санкциям подорвало традиционный нейтралитет страны. В том числе он указал на проблемы и для Международного комитета Красного Креста (МККК) из-за политики Швейцарии.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России даже в случае ее отказа от саммита в Швейцарии. Он также добавил, что в январе швейцарские власти направили России запрос об участии в конференции.

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      Максим Габриелян
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