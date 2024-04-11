Путин высказался о счастье Украины

Путин заявил, что Киев сам должен решить, с кем ему будет счастье

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сами должны решить, с какими странами им взаимодействовать и будут ли это Россия и Белоруссия. Его слова приводит ТАСС.

«Пускай они решают сами», — подчеркнул российский лидер после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, который высказал мнение, что Киев в скором времени «одумается и поймет, где ему счастье».

11 апреля Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Вместе с политиком в Москву отправилась первая белорусская участница космического полета Марина Василевская.

Ранее президент Белоруссии назвал бессмысленными переговоры России и Украины. При этом он отметил, что Белоруссия может помочь России в переговорах с Украиной.