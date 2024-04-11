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19:06, 11 апреля 2024Россия

В зону возможного затопления в российском регионе попал 51 населенный пункт

Моор: в зону возможного затопления в Тюменской области попал 51 населенный пункт
Александр Моор

Александр Моор . Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Тюменской области в зону возможного затопления попадает 51 населенный пункт. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на совещании с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма доклада опубликована на сайте Кремля.

По словам Моора, власти Тюменской области получили информацию о возможном достижении максимального уровня воды на реках Тобол и Ишим 5 апреля. Через два дня прогноз был скорректирован с учетом вероятного повышения значений в среднем полметра выше исторических максимумов. «Исходя из максимальных уровней, которые до нас официально доведены, мы понимаем, что в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и, соответственно, 7291 человек», — сказал он

При этом Моор подчеркнул, что ситуация на реках спокойная и зафиксирован лишь небольшой подъем воды в Ишиме, но в данный момент водоем находится в русле. Однако, учитывая опыт прошлых паводков, власти готовятся к максимальному прогнозному уровню. «Мы исходим из того, что дамбы, которые сегодня защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — доложил он президенту.

В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг рекордной отметки 10 метров 87 сантиметров, при опасном значении 9 метров 30 сантиметров.

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С начала апреля весенние паводки затронули 39 российских регионов. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, что привело к подтоплению тысяч участков и домов. Как сообщили в МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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