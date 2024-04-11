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17:30, 11 апреля 2024Россия

Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума за всю историю наблюдений

Губернатор Паслер: уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг 1,087 метра

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил максимум за всю историю наблюдений, достигнув отметки 1 метр 87 сантиметров. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает в четверг, 11 апреля, ТАСС.

«Самая сложная ситуация в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдений», — сказал он.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года затронуло 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге затопило.

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      Игорь Дмитров
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