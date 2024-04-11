Раскрыт способ правильно мыть голову

Трихолог Егорова: двух минут мытья головы достаточно для чистоты

Чтобы волосы были чистыми, достаточно мыть голову в течение двух минут, рассказала трихолог Татьяна Егорова. Это и другие правила гигиенической процедуры она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По словам специалистки, если вода после смывания шампуня темная и грязная, голову нужно помыть еще раз. При этом, говоря о способе выбрать шампунь, она подчеркнула, что у него не должно быть резкого запаха.

«Про сульфатные и безсульфатные шампуни идут споры. Сульфаты допустимы в небольших количествах. Если кожа головы чувствительна или есть какое-то заболевание, стоит покупать шампунь в аптеке по своей проблеме», — отметила врач.

Трихолог обратила внимание россиян на еще одно правило мытья головы. Как отметила Егорова, массировать кожу нужно подушечками пальцев, а не ногтями, так как во втором случае можно нанести себе царапины.

Ранее трихолог Виктория Толстоносова объяснила россиянкам правила ухода за ломкими и секущимися волосами. По ее словам, волосы могут ломаться на кончиках из-за частого применения шампуней с обезжиривающим эффектом, мытья головы слишком горячей водой, использования фена и утюжков, применения средств ухода низкого качества и злоупотребления укладочными средствами.