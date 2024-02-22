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10:39, 22 февраля 2024Забота о себе

Важность стрижки волос каждые два месяца объяснили

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Чтобы волосы не потеряли привлекательный внешний вид и перестали сечься, их надо регулярно стричь — лучше каждые полтора-два месяца, заявила трихолог Виктория Толстоносова. В комментарии для «Ленты.ру» она объяснила россиянкам правила ухода за ломкими и секущимися волосами.

Волосы могут потерять привлекательный вид не только из-за неправильного ухода, но и из-за проблем со здоровьем, предупредила Толстоносова. По ее словам, волосы могут ломаться на кончиках из-за частого применения шампуней с обезжиривающим эффектом, мытья головы слишком горячей водой, использования фена и утюжков, применения средств ухода низкого качества и злоупотребления укладочными средствами.

В то же время трихолог обратила внимание, что спровоцировать ухудшение состояния волос могут проблемы со здоровьем, в частности, нарушения работы сальных желез, заболевания кожи головы, болезни ЖКТ, гормональные сбои, длительный прием лекарств.

Ухудшают состояние волос стресс, проблемы со сном, вредные привычки, переизбыток сладкой и жирной пищи в рационе, нарушение водного баланса

Виктория Толстоносоватрихолог

Однако трихолог заверила, что способы улучшить состояние секущихся волос существуют. Первым делом она посоветовала регулярно стричься. По ее словам, обрезав секущиеся кончики, можно предотвратить дальнейшее повреждение волос по длине.

Рекомендуется ходить на стрижку каждые
6-8
недель
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«Избегайте частого применения инструментов для укладки волос, таких как фены, утюжки для выпрямления или завивки. Высокая температура может повреждать волосы и приводить к их ломкости. Если вы все же пользуетесь стайлерами или фенами, используйте термозащитные средства», — призвала собеседница «Ленты.ру».

Также для сохранения структуры волос необходимо бережно расчесывать их, отметила Толстоносова. Для этого лучше использовать широкозубые расчески или гребни с натуральными щетинками. Также, как отметила врач, важно помнить и об увлажнении волос кондиционерами и масками, а про увлечение химическими процедурами (например, завивками) лучше забыть.

При выходе на улицу в холодное время года или в период высокой солнечной активности, особенно в летние дни, используйте головные уборы, чтобы защитить волосы от пересыхания и повреждений

Виктория Толстоносоватрихолог

В заключение трихолог призвала правильно питаться, чтобы организм получал полезные для волос витамины A, C, E и B, железо и цинк, а также периодически проводить салонные процедуры по уходу, например, мезотерапию кожи головы.

Ранее также Виктория Толстоносова раскрыла способы улучшить качество волос после окрашивания. Для этого в первую очередь необходимо подобрать подходящие косметические средства — питательные маски с маслами, шампуни с рН и увлажняющие составы.

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      Вера Владзиевская
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