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12:28, 11 апреля 2024Забота о себе

Раскрыта правда о необходимости восьмичасового сна для здоровья

Эксперт по сну Леонхардт: восьмичасовой сон не нужен, чтобы быть здоровым

Фото: PxHere

Специалист по сну Джеймс Леонхардт уверен, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия не нужно спать по восемь часов в сутки. Правду о распространенном заблуждении он раскрыл изданию Metro.

Леонхардт убежден, что для полноценного отдыха нужно сосредоточить внимание не на количестве сна, а на его качестве. «Для большинства людей восьмичасовой сон — это нереально. Даже каждому пятому не удается каждую ночь столько спать», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что человек может не спать по восемь часов, может просыпаться очень рано и при этом оставаться здоровым. Секрет в том, чтобы быстро засыпать, крепко спать и не просыпаться по ночам, считает он. «Однако, если вы постоянно недосыпаете, плохо спите и вам приходится вставать в шесть утра, организм будет очень быстро изнашиваться», — предупредил Леонхардт.

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В свою очередь, терапевт Анита Раджа добавила, что недостаток сна снижает защитные функции организма, делает его уязвимым перед инфекциями. Кроме того, по ее словам, может ухудшиться память, мотивация и продуктивность.

Ранее сомнолог Ребекка Роббинс рассказала, что полезнее всего каждый день просыпаться в одно и то же время. Тем не менее, по ее мнению, никакого вреда не будет, если в выходной день оставаться в постели на 45 минут дольше.

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      Екатерина Улитина
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