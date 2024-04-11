Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

Рэпер Серега проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в 2017 году артист занялся бизнесом — открыл компанию по изготовлению и продаже наборов еды на каждый день. Спустя три года, в 2020-м, организацию исключили из реестра малого и среднего предпринимательства, а в 2022-м ее адрес признали недействительным. Помимо этого, у Сереги были долги по пенсионным взносам.

Из-за этого Социальный фонд подал на исполнителя в суд и выиграл у него 500 рублей. По данным издания, два года назад рэпер вернулся в Белоруссию и сейчас проживает именно там.

Ранее сообщалось, что на российского музыканта и основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за долга от несуществующего кафе.