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12:13, 11 апреля 2024Путешествия

Россиянам предложили отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Правительство Приморья: летом туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Российским туристам предложили отдохнуть летом на пляжах одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

Отмечается, что для россиян уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность — от 8 до 12 дней. Даты пока утверждаются.

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Как пишет источник, в феврале 2024 года отечественные путешественники смогли впервые со времен пандемии посетить Северную Корею. В поездку отправились не только туристы, но и блогеры, журналисты и туроператоры. На данный момент в стране побывали три группы россиян.

Ранее сообщалось, что путешествия в КНДР набирают популярность у отечественных туристов. По словам директора владивостокской компании «Восток-Интур» Инны Мухиной, организация туров в эту страну продолжится, а география туризма будет расширяться.

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      Марина Черняк
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