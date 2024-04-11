Россиянам предложили отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Правительство Приморья: летом туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Российским туристам предложили отдохнуть летом на пляжах одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

Отмечается, что для россиян уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность — от 8 до 12 дней. Даты пока утверждаются.

Как пишет источник, в феврале 2024 года отечественные путешественники смогли впервые со времен пандемии посетить Северную Корею. В поездку отправились не только туристы, но и блогеры, журналисты и туроператоры. На данный момент в стране побывали три группы россиян.

Ранее сообщалось, что путешествия в КНДР набирают популярность у отечественных туристов. По словам директора владивостокской компании «Восток-Интур» Инны Мухиной, организация туров в эту страну продолжится, а география туризма будет расширяться.

