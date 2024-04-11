Силовики задержали незаконно раскрывших сведения российской IT-компании хакеров

В Москве задержали хакеров, незаконно раскрывших сведения российской IT-компании

Сотрудники силовых структур пресекли преступную деятельность группы хакеров, которые незаконно раскрыли сведения об IT-компании, и задержали ее участников в трех российских регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники незаконно скопировали свыше 600 тысяч записей, составляющих коммерческую тайну одной из российских IT-компаний, а затем разместили их в теневом сегменте интернета для продажи. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну») УК РФ.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета, всего по делу задержаны трое мужчин 1987, 1989 и 1999 года рождения в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае. Им уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ в Москве задержала хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Он обвиняется по части 4 статьи 274 УК РФ.