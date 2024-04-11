В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Глава Липецкой области Артамонов: в регионе введен режим воздушной опасности
На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram.
Он заверил, что все силы и средства были приведены в состояние повышенной готовности. Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он также посоветовал следить за информацией в официальных источниках правительства и МЧС.
«Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — добавил губернатор.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки дронов. Затем ее также объявили в Воронежской области.