В Москве началась церемония прощания с участником шоу «Голос» Кунгуровым

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с Кунгуровым

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным и эстрадным певцом, участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе администрации муниципалитета Свердловской области сообщили, что после этого, 13 апреля в 12:00 (10:00 мск) повторное прощание с исполнителем состоится в храме Покрова Божией Матери в городе Заречный, который является родиной Кунгурова. Отмечается, что похороны артиста пройдут там же.

Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Ранее продюсер и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии артиста в последние дни жизни.