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02:33, 11 апреля 2024Россия

В российском регионе дрон атаковал строящуюся больницу

Липецкий губернатор Артамонов: БПЛА упал на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В результате инцидента жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Объявленный на территории Добровского округа режим «Угрозы атаки БПЛА» снят.

В октябре 2023 года на территории военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе нашли разведывательный беспилотник. На дроне не было опознавательных знаков, кинологи не обнаружили на нем взрывчатых веществ или взрывного устройства.

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      Марина Совина
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