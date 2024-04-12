Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд на прогулке

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку в Нью-Йорке и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

33-летняя звезда «Голодных игр» попала в объективы папарацци в черных спортивных штанах с лампасами, кремовой футболке и зеленом кардигане поверх нее. Помимо этого, знаменитость примерила кожаный оверсайз-пиджак, кеды и бейсболку в тон наряду. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с леопардовым принтом.

Поклонники оценили внешний вид Лоуренс в комментариях под материалом. «Очень странный образ», «Выглядит как подросток», «Смешно. Она присоединилась к модному движению Брэдли Купера», «Повседневный наряд? Вы шутите?», — высказались они.

В марте внешность Лоуренс на «Оскаре» смутила фанатов. Актриса позировала перед фотографами на ковровой дорожке в длинном черно-белом платье без бретелей с гороховым принтом. Плечи знаменитости покрывала легкая накидка из такой же ткани.