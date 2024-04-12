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02:23, 12 апреля 2024Россия

Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотников

Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО отражает атаку БПЛА у Новошахтинска

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются», — добавил глава российского региона.

10 апреля беспилотник атаковал город Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил мэр Андрей Фатеев.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

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      Марина Совина
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