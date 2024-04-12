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17:02, 12 апреля 2024Мир

МИД России сделал представление послу Японии

МИД РФ сделал представление послу Японии Муто из-за деградировавших отношений

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России сделал представление послу Японии Акире Муто из-за деградировавших отношений. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что замглавы МИД России Андрей Руденко обратил внимание японского дипломата на «опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, представляющие угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии».

Ранее в Вашингтоне прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Филиппин. Американский президент Джо Байден подчеркнул «железную» готовность Вашингтона защищать своих союзников на фоне напряженности с Китаем.

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      Семен Александров
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