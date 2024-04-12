Никас Сафронов рассказал о сложностях развода с итальянкой

Художник Сафронов: бывшая жена-итальянка годами не давала мне общаться с сыном

Российский художник Никас Сафронов рассказал о сложном разводе с итальянской фотомоделью Франческой Вендрамин. Его слова приводит портал «Страсти».

Художник вспомнил, что бракоразводный процесс с экс-супругой проходил в Великобритании. «Она не давала мне общаться с ребенком девять лет, хотя я имел право, даже по английским законам», — рассказал он.

Сафронов выиграл дело против Вендрамин. Он признался, что борьба за сына была для него мучительна. Художник отметил, что ребенок был желанным и родился после венчания в браке.

Сын Вендрамин и Сафронова Стефано родился в 1992 году. Он стал единственным ребенком Сафронова, появившимся на свет в официальном браке. Помимо Стефано, у художника имеются пятеро признанных сыновей.

Ранее Сафронов рассказал о попытках прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей квартире.