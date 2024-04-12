Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:23, 12 апреля 2024Культура

Никас Сафронов рассказал о сложностях развода с итальянкой

Художник Сафронов: бывшая жена-итальянка годами не давала мне общаться с сыном

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский художник Никас Сафронов рассказал о сложном разводе с итальянской фотомоделью Франческой Вендрамин. Его слова приводит портал «Страсти».

Художник вспомнил, что бракоразводный процесс с экс-супругой проходил в Великобритании. «Она не давала мне общаться с ребенком девять лет, хотя я имел право, даже по английским законам», — рассказал он.

Сафронов выиграл дело против Вендрамин. Он признался, что борьба за сына была для него мучительна. Художник отметил, что ребенок был желанным и родился после венчания в браке.

Сын Вендрамин и Сафронова Стефано родился в 1992 году. Он стал единственным ребенком Сафронова, появившимся на свет в официальном браке. Помимо Стефано, у художника имеются пятеро признанных сыновей.

Ранее Сафронов рассказал о попытках прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей квартире.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ

      Популярный российский блогер задержан в Ростовской области

      Бельгия заподозрила Россию в попытках вмешаться в общеевропейские выборы

      Молодежь назвала тени для век отличительной чертой 30-летних

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Никас Сафронов рассказал о сложностях развода с итальянкой

      Берн пообещал скоро определиться с приглашением России на саммит по Украине

      Белорусы в Германии украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

      Израиль изменит правила въезда для россиян

      Немецкий политик призвал к миру и кооперации с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше