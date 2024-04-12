Перевозчики грузов из ОАЭ в Россию столкнулись с проблемой

«Ъ»: крупнейший порт для перевозок из ОАЭ в РФ Джабаль-Али оказался перегружен

Один из крупнейших портов ОАЭ, Джабаль-Али, оказался перегружен из-за конфликта в Красном море, вследствие чего стали популярнее альтернативные маршруты для мировой торговли. Из-за проблем в арабском порту российские перевозчики столкнулись с подорожанием его услуг, увеличением сроков и стоимости доставки, сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя отдела морских перевозок Barrus Projects Павла Осветимского, многие суда вместо обхода Африки для перевозки грузов до стран Ближнего Востока и Средиземноморья стали использовать порты Джабаль-Али или Даммам, чтобы впоследствии доставлять товары наземным транспортом через Аравийский полуостров. Из-за этого десятый по величине морской порт мира оказался перегружен.

В основном через Джабаль-Али поставляются электроника, автомобили, запчасти, смазочные материалы, чай, косметика, заявил директор Pak Shaheen (Pvt) Ltd (линейный агент Neco Line Asia) Абдулла Фаррух. В порту обрабатывается более 80 процентов контейнеров, направляющихся в Россию через ОАЭ, добавил глава ПЭК:Global Антон Буянов.

По словам президента таможенного брокера KBT Юлии Шленской, из-за перегрузки цены на все услуги в Джабаль-Али существенно выросли. С января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию увеличился с 25 до 52 дней, в зависимости от маршрута, погодных условий и загруженности линий. Срок выгрузки судна в Джабаль-Али увеличился с одного до пяти дней, погрузки — до двух дней, добавила директор по развитию бизнеса Prime Shipping Agency Саният Мустафаева.

По данным ПЭК, ставки на морские перевозки между Россией и ОАЭ за первый квартал выросли на 40 процентов год к году. В апреле доставка по маршруту Джабаль-Али — Новороссийск обойдется в 2 тысячи долларов за TEU (20-футовый эквивалент) и три тысячи — за FEU (40-футовый), уточнил руководитель отдела по работе с клиентами «Лантранс» Антон Шонин. В основном проблемы коснулись европейских судовладельцев и грузовладельцев, так как для российских судов проход через Красное море открыт.

Альтернативой Джабаль-Али может стать порт Аль-Хамрия в Дубае, который также имеет статус СЭЗ, и порт Халид в Шардже. По словам Мустафаевой, отправляя грузы через эти порты, компании могут ускорить доставку из ОАЭ в РФ в среднем на семь дней. Однако стоимость обработки контейнеров в портах дороже, а тарифы морских линий — на 25 процентов выше по сравнению с доставкой через Джабаль-Али.

Из-за продолжающихся атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» судовладельцы стали реже отправлять современные суда через Красное море. Вместо отправки современных судов стали чаще задействовать старые, которые подвержены большему риску затопления и разливов нефти.

По данным Bloomberg, хуситы пообещали не обстреливать российские и китайские суда в акватории Красного моря. При этом собеседники уточнили, что ответным шагом Москвы и Пекина может стать оказание политической поддержки военизированной группировке.