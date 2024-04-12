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18:21, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер провел 13 дней в постели и пожаловался на вид запойного бомжа

Блогер Соболев провел 13 дней в постели из-за аденовирусного конъюнктивита

Фото: Telegram-канал «Соболев LIVE»

Популярный российский блогер Николай Соболев заболел аденовирусным конъюнктивитом и пожаловался на свое состояние и внешний вид. О болезни он рассказал в своем Telegram-канале.

«Состояние почти настолько же отвратительное, насколько омерзителен твой внешний вид во время болезни — у меня он был выражен чрезмерной отечностью вокруг глаз», — написал Соболев. Он выложил фото, на котором видно, что у него сильно отекло лицо в области глаз.

Блогер также заявил, что из-за болезни провел 13 дней в постели «в состоянии практически полной недееспособности». Однако сейчас, по словам Соболева, его состояние начало улучшаться. «Простите, что потерялся. Сам считал дни, когда увижу свое лицо в зеркале, а не запойного бомжа, которого избили ногами», — обратился он к подписчикам.

Ранее сообщалось, что Соболев назвал особенность США, которая его раздражает. Блогеру не понравилось, что магазины в этой стране, по его словам, не работают допоздна.

15 марта Соболева исключили из реестра иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что он покинул список «в связи с утратой признаков иностранного агента».

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      Олег Давыдов
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