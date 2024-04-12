Пригожин назвал лучшего артиста России
Продюсер Пригожин назвал рэпера MACAN лучшим артистом России
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал лучшего артиста России. Его слова приводит NEWS.ru.
Медиаменеджер заявил, что рэпер MACAN занимает первую строчку в топе отечественных звезд. Он также отметил, что певица Anna Asti «очень крута» и заслуживает внимания.
«Каждый год меняются герои, фавориты. Кто-то более достоин внимания аудитории, кто-то менее», — заключил Пригожин, добавив, что множество артистов обладают талантом.
Ранее самыми востребованными российскими звездами были признаны SHAMAN и Григорий Лепс. В топ популярных у публики исполнителей также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери». По словам продюсера Ильи Саглиани, за прошедшие два года список востребованных артистов изменился.