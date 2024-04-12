Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:44, 12 апреля 2024Культура

Пригожин назвал лучшего артиста России

Продюсер Пригожин назвал рэпера MACAN лучшим артистом России
Macan (Андрей Косолапов)

Macan (Андрей Косолапов). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал лучшего артиста России. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что рэпер MACAN занимает первую строчку в топе отечественных звезд. Он также отметил, что певица Anna Asti «очень крута» и заслуживает внимания.

«Каждый год меняются герои, фавориты. Кто-то более достоин внимания аудитории, кто-то менее», — заключил Пригожин, добавив, что множество артистов обладают талантом.

Ранее самыми востребованными российскими звездами были признаны SHAMAN и Григорий Лепс. В топ популярных у публики исполнителей также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери». По словам продюсера Ильи Саглиани, за прошедшие два года список востребованных артистов изменился.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Росгвардия обезвредила беспилотник ВСУ со взрывчаткой в ЛНР

      Момент падения туристки с 50-метровой высоты в Абхазии попал на видео

      В российском регионе полицейские обнаружили тайник с 99 килограммами наркотиков

      В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

      Застрявшие посреди океана моряки неделю питались кокосами на необитаемом острове

      Оксана Самойлова снялась обнаженной в душе

      Россиянин выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

      Мать финалиста «Фабрики звезд» продала квартиру ради новой студии сына

      В России ответили на призывы Украины относительно Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше