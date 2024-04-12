Продюсер Пригожин назвал рэпера MACAN лучшим артистом России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал лучшего артиста России. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что рэпер MACAN занимает первую строчку в топе отечественных звезд. Он также отметил, что певица Anna Asti «очень крута» и заслуживает внимания.

«Каждый год меняются герои, фавориты. Кто-то более достоин внимания аудитории, кто-то менее», — заключил Пригожин, добавив, что множество артистов обладают талантом.

Ранее самыми востребованными российскими звездами были признаны SHAMAN и Григорий Лепс. В топ популярных у публики исполнителей также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери». По словам продюсера Ильи Саглиани, за прошедшие два года список востребованных артистов изменился.