Россия и Сирия обвинили Украину в атаках на ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия и Сирия прямо обвинили Украину в атаках на ЗАЭС

Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС прямо обвинила Украину в атаках на станцию. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

По словам Ульянова, также прямо об этом заявила Сирия, остальные страны не стали.

В связи с провокациями Вооруженных сил Украины против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг, 11 апреля, в штаб-квартире агентства в Вене.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственной и опасной. Он добавил, что МАГАТЭ неоднократно призывало проявлять военную сдержанность и указывало на серьезность угрозы ядерной безопасности из-за подобных действий.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.