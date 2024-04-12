Россиянам назвали автомобили с самым долгим сроком ремонта

njcar.ru: ремонт Audi, Mercedes и Changan может длиться до полугода

Помимо подорожания запчастей на автомобили в России сохраняется проблема с длительным ожиданием комплектующих, необходимых для ремонта. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли пишет портал njcar.ru.

Для некоторых брендов ожидание оригинальных деталей может длиться от нескольких месяцев до полугода, рассказал владелец автосервиса. Марками авто с самым долгим сроком получения запчастей для ремонта двигателя или коробки передач собеседник издания назвал европейские Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo и Porsche, а также китайские Changan, FAW и BAW.

Крупные автосервисы ранее вместо ремонта неисправностей в узлах и агрегатах авто предлагали их замену, ориентируясь на европейский стандарт обслуживания. Однако сейчас из-за роста цен на запчасти наблюдается обратная тенденция, и владельцы вынуждены ремонтировать деталь из-за долгого ожидания новых комплектующих.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что каждый третий россиянин (33 процента) предпочел бы купить автомобиль отечественного бренда при возможности выбрать машину любой страны производства. Участникам исследования предлагали представить, что на российском авторынке свободно можно приобрести авто любой марки из разных стран. Самым популярным стал выбор в пользу японской иномарки (36 процентов), в топ-3 также вошли немецкие автомобили — их выбрали бы 32 процента респондентов.