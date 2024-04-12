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08:33, 12 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин организовал сбыт наркотиков в три региона и был приговорен к 10 годам

В Хакасии суд приговорил мужчину к 10,2 года за организацию сбыта наркотиков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Абаканский городской суд приговорил 24-летнего местного жителя к 10 годам и двум месяцам колонии строгого режима за организацию сбыта наркотиков в три российских региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Хакасии.

Мужчину признали виновным по статьям 30 и 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ. Вину он признал в полном объеме и оказывал содействие следствию.

По версии следствия, осужденный через Telegram организовал сбыт запрещенных веществ на территориях Хакасии, Новосибирской и Омской областей. Наркотики доставлялись из Новосибирска. У молодого человека изъяли 630 граммов мефедрона.

Ранее Псковский городской суд приговорил россиянина к 12 годам колонии особого режима за покушение на сбыт 33 килограммов наркотиков.

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