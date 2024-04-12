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12:56, 12 апреля 2024Моя страна

Российские регионы получат миллиарды рублей на развитие одной сферы

Регионы России получат 6,4 миллиарда рублей на развитие туризма в 2024 году

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские регионы в 2024 году получат миллиарды рублей на развитие сферы туризма. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«Помимо развития нового номерного фонда регионам необходимо обеспечить готовность существующих гостиниц и инфраструктуры, — заявил министр. — Регионам доступно в этом году 6,4 миллиарда в рамках Единой субсидии».

По словам главы ведомства, выделенные средства пойдут в том числе на подготовку к летнему сезону: пляжи, а также «развитие маршрутов, центров городов и точек притяжения».

В марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.

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      Фариза Бацазова
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